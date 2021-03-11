Аварія суховантажу у Чорному морі: названо імена загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Рятувальна операція членів "VOLGO-BALT 179" триває, але уже відомо, що у результаті аварії загинули капітан Борисенко Олександр та електромеханік Лисаченко Григорій, передає УНН із посиланням на повідомлення Державної служби з питань морського і річкового транспорту України.
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"Згідно з отриманою інформацією, рятувальна операція членів "VOLGO-BALT 179" триває. Місцезнаходження старшого помічника капітана Болатханова Рамзана встановлюється. З сумом повідомляємо, що Капітан Борисенко Олександр та Електромеханік Лисаченко Григорій загинули", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Державна служба з питань морського і річкового транспорту України знаходиться на постійному зв'язку з рятувальниками і консулом України в Румунії.
Доповнення
За даними МЗС України, ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої під час аварії сухогрузу у Чорному морі українки до лікарні Констанци, решта 9 врятованих українців з судна - у задовільному стані. Пошуки ще одного члена екіпажу продовжуються.
Пізніше стали відомі імена врятованих членів екіпажу.
Контекст
У Чорному морі біля берегів Румунії затонув суховантаж Volgo Balt 179, на якому перебувало 13 українців, двоє людей загинули. 10 моряків врятовані.
Згідно з даними VesselsValue, Volgo Balt 179 був побудований в 1973 році, а його нинішнім комерційним контролером є компанія Seatrans Consulting з Росії.