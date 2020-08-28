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Аваков в разговоре с Маркивым: в понедельник мы продемонстрируем новые доказательства твоей невиновности

Киев • УНН

 • 17854 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков провел видеоразговор с заключенным в Италии нацгвардейцем Виталием Маркивым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков в разговоре с Маркивым: в понедельник мы продемонстрируем новые доказательства твоей невиновности

"Сегодня, 28 августа, министр внутренних дел Арсен Аваков с разрешения итальянского правосудия провел видеоразговор с гвардейцем Виталием Маркивым, который находится в тюрьме строгого режима "Опера" под Миланом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр внутренних дел рассказал Виталию, что уже в понедельник проведет большой брифинг для демонстрации новых реальных доказательств полученных Нацполицией при расследовании обстоятельств гибели итальянского фоторепортера Роккелли и российского переводчика Миронова 24 мая 2014 года во время боевых действий в городе Славянск.

"Виталий, мы продемонстрируем новые доказательства твоей невиновности во время брифинга в понедельник. Мы не остановимся, мы будем бороться до конца, мы уверены в нашей победе!" - сказал министр.

Он отметил, что результаты следственных действий, в частности выводы проведенных экспертиз, однозначно доказывают невиновность Виталия Маркива и украинская сторона готова предоставить эти материалы правоохранительным органам Республики Италия для всестороннего и объективного рассмотрения дела в рамках апелляционного процесса.

Виталий Маркив отметил, что он понимает, что дело абсолютно политизировано.

"Я военнослужащий Нацгвардии, я очень хорошо понимаю, что я давал присягу - служить и защищать Родину. Я готов ко всему. Но доказать мою невиновность для меня уже дело чести - отстоять честь и достоинство моего подразделения и Нацгвардии Украины. Я хорошо помню, Ваши слова перед отправкой на фронт: вы попросили сохранять моральный дух, мы выполнили эту просьбу. Тем более, эта ситуация связывает меня с трагическими событиями на горе Карачун. Наш командир Сергей Петрович Кульчицкий погиб у меня на глазах. Я стоял и стою. Это уже мое дело чести", - сказал Виталий Маркив.

Гвардеец Маркив поблагодарил всех за моральную поддержку.

"Я понимаю, что судят не меня, а Украину. Чтобы создать прецедент этим делом. Лоббировать российские интересы. И в конце концов снять санкции. Все здесь понимают, что это за дело", - сказал он.

Виталий рассказал, что благодаря усилиям Украины, у него во время более чем трехлетнего заключения была возможность встретиться с женой.

Министр внутренних дел показал Виталию фото с Софийской площади в центре Киева, где размещен большой баннер в поддержку бойца.

"Мы помним о тебе, даже День Независимости праздновали на фоне баннера на твою поддержку", - отметил Арсен Аваков.

Как ранее сообщал УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с матерью заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива - Оксаной Максимчук и обсудили подготовку к заседанию Апелляционного суда.

Напомним, как ранее сообщалось, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркиву.

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года возле Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

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