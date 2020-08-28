Аваков у розмові із Марківим: у понеділок ми продемонструємо нові докази твоєї невинуватості

“Сьогодні, 28 серпня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков з дозволу італійського правосуддя провів відео розмову з гвардійцем Віталієм Марківим, який перебуває у в’язниці суворого режиму „Опера“ під Міланом”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що міністр внутрішніх справ розповів Віталію, що вже у понеділок проведе великий брифінг для демонстрації нових реальних доказів отриманих Нацполіціїєю під час розслідування обставин загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року під час бойових дій у місті Слов’янськ.

“Віталій, ми продемонструємо нові докази твоєї невинуватості під час брифінгу в понеділок. Ми не зупинимось, ми будемо боротися до кінця, ми впевнені у нашій перемозі!” — сказав міністр.

Він наголосив, що результати слідчих дій, зокрема висновки проведених експертиз, однозначно доводять невинність Віталія Марківа і українська сторона готова надати ці матеріали правоохоронним органам Республіки Італія для всебічного та об’єктивного розгляду справи в рамках апеляційного процесу.

Віталій Марків відмітив, що він розуміє, що справа абсолютно політизована.

“Я військовослужбовець Нацгвардії, я дуже добре розумію, що я давав присягу — служити і захищати Батьківщину. Я готовий до всього. Але доказати мою невинуватість для мене вже справа честі — відстояти честь та гідність мого підрозділу та Нацгвардії України. Я добре пам’ятаю, Ваші слова перед відправкою на фронт: ви попросили зберігати моральний дух, ми виконали це прохання. Тим більше, ця ситуація пов’язує мене з трагічними подіями на горі Карачун. Наш командир Сергій Петрович Кульчицький загинув у мене на очах. Я стояв і стою. Це вже моя справа честі”, — сказав Віталій Марків.

Гвардієць Марків подякував всім за моральну підтримку.

"Я розумію, що судять не мене, а Україну. Щоб створити прецедент цією справою. Лобіювати російські інтереси. І зрештою зняти санкції. Всі тут розуміють, що це за справа.“, — сказав він.

Віталій розповів, що завдяки зусиллям України, в нього під час більш ніж трирічного ув’язнення була можливість зустрітися з дружиною.

Міністр внутрішніх справ показав Віталію фото із Софійської площі в центрі Києва, де розміщено великий банер на підтримку бійця.

“Ми пам’ятаємо про тебе, навіть День Незалежності святкували на тлі банера на твою підтримку”, — відмітив Арсен Аваков.

Як раніше повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся з матір’ю ув’язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа — Оксаною Максимчук та обговорили підготовку до засідання Апеляційного суду.

Нагадаємо, Як раніше повідомлялося, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківа.

До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Так 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.