Аваков надеется на компромисс при принятии изменений в УПК
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков надеется, что будет найден компромисс при принятии законопроекта об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс, разработанных МВД совместно с ГПУ. Об этом он сегодня сказал в комментарии журналистам, передает УНН.
"МВД вместе с ГПУ инициировали изменения в УПК, потому что мы видим, что с 15 марта возможны очень сильные диспропорции, которые влияют на уголовный процесс, в частности, это касается процедур доступа в суды, расследования сложных преступлений ограничиваются во времени и т.д.", - сказал он.
По словам А.Авакова, соответствующий законопроект, предусматривающий изменения в УПК, передан в парламент.
"Насколько я знаю, парламент сегодня будет определяться по этому вопросу с базовыми предложениями по этому закону. Но, насколько я знаю, на данный момент парламент не готов голосовать наши предложения. Думаю, что какой-то компромисс будет найден. Достаточен этот компромисс, который нам предложат для того, чтобы эффективно расследовать, посмотрим. Если он будет недостаточен и практика покажет и нам, и депутатам, что все-таки нужны изменения, думаю, что это будут очень быстрые изменения", - подчеркнул он.
Напомним, ВР планирует рассмотреть проект закона о внесении изменений в УПК Украины.