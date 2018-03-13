Аваков сподівається на компроміс при ухваленні змін до КПК
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сподівається, що буде знайдено компроміс при ухваленні законопроекту щодо змін до Кримінального процесуального кодексу, розроблених МВС спільно з ГПУ. Про це він сьогодні сказав у коментарі журналістам, передає УНН.
"МВС разом з ГПУ ініціювали зміни в КПК, бо ми бачимо, що з 15 березня можливі дуже сильні диспропорції, які впливають на кримінальний процес, зокрема, це стосується процедур доступу до судів, розслідування складних злочинів обмежуються в часі тощо", - сказав він.
За словами А.Авакова, відповідний законопроект, який передбачає зміни до КПК, переданий до парламенту.
"Наскільки я знаю, парламент сьогодні буде визначатися щодо цього питання з базовими пропозиціями по цього закону. Але, наскільки я знаю, на цей момент парламент не готовий голосувати наші пропозиції. Думаю, що якийсь компроміс буде знайдений. Чи достатній цей компроміс, який нам запропонують для того, щоб ефективно розслідувати, подивимося. Якщо він буде недостатній і практика покаже і нам, і депутатам, що все-таки потрібні зміни, думаю, що це будуть дуже швидкі зміни", - наголосив він.
Нагадаємо, ВР планує розглянути проект закону про внесення змін до КПК України.