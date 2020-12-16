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Аваков попросил Италию передать Украине избыток вакцин от COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к министру иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо с просьбой рассмотреть возможность передачи Украине избыточного количества вакцин от COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков попросил Италию передать Украине избыток вакцин от COVID-19

"Арсен Аваков ... обратился к своему итальянскому коллеге с просьбой рассмотреть возможность передачи Украине, если это позволит развитие эпидемиологической ситуации в Италии, избыточного количества вакцин, поступление которых ожидается Италией вскоре в пределах квоты Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо заверил, что соответствующий запрос украинской стороны, который также поступил к внешнеполитическому ведомству Италии в ноте украинского Посольства, будет рассмотрен в качестве приоритетного.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что они пытаются сделать так, чтобы вакцины от COVID-19 пришли в Украину как можно раньше и уже в феврале 2021 года начали первые вакцинации.

За государственный счет планируется вакцинировать 21 млн граждан. Среди них люди, которые старше 60 лет, и те, кто имеют сопутствующие заболевания и работники определенных сфер.

Как сообщал УНН, Степанов не исключает обеспечения всех украинцев вакциной за счет государства.

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