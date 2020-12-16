Аваков попросив Італію передати Україні надлишок вакцин від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся до міністра закордонних справ і міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луіджі Ді Майо з проханням розглянути можливість передачі Україні надлишкової кількості вакцин від COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
“Арсен Аваков ... звернувся до свого італійського колеги з проханням розглянути можливість передачі Україні, якщо це дозволятиме розвиток епідеміологічної ситуації в Італії, надлишкової кількості вакцин, надходження яких очікується Італією незабаром у межах квоти Європейського Союзу”, — йдеться в повідомленні.
Ззаначається, що міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луіджі Ді Майо запевнив, що відповідний запит української сторони, який також надійшов до зовнішньополітичного відомства Італії у ноті українського Посольства, буде розглянуто як пріоритетний.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вони намагаються зробити так, щоб вакцини від COVID-19 прийшли в Україну якомога раніше і вже у лютому 2021 року розпочали перше вакцинування.
За державний кошт планується вакцинувати 21 млн громадян. Серед них люди, які старші за 60 років, та ті, хто мають супутні захворювання і працівники певних сфер.
Як повідомляв УНН, Степанов не виключає забезпечення усіх українців вакциною за рахунок держави.