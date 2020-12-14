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Степанов не виключає забезпечення усіх українців вакциною за рахунок держави

Київ • УНН

 • 13141 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Вакцина від коронавірусу повинна бути безкоштовною щонайменше для 21 млн українців, краще – для всього населення. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі “Україна 24”, передає УНН.

Степанов не виключає забезпечення усіх українців вакциною за рахунок держави

“Ми порахували ту частину населення, яка точно потребує вакцинування, і цим повинна опікуватись держава. Це люди, які відносяться до групи ризику. Люди за професійною ознакою — це медичні працівники, наші освітяни, працівники Національної поліції. Це і люди, які відносяться до соціальних служб, до груп ризику за медичними показами — які мають супутні хронічні захворювання”, — сказав міністр.

Також з його слів, до списку потрапляють особи за віковими критеріями, тобто старші 60 років.

“Загальна кількість таких людей складає 20,866 млн. Але ми вважаємо, що ця вакцинація, як мінімум цю кількість населення ми повинні забезпечити за рахунок держави. Краще — забезпечити все населення України за рахунок держави вакциною від COVID-19. Саме в зв’язку з цим ми закладали в нашому бюджетному запиті 15,1 млрд грн, порахувавши, скільки нам треба вакцин на цю кількість населення”, — заявив Степанов.

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн. доз вакцини безкоштовно.

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