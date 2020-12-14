Степанов не исключает обеспечения всех украинцев вакциной за счет государства

"Мы посчитали ту часть населения, которая точно нуждается вакцинации, и этим должно заниматься государство. Это люди, которые относятся к группе риска. Люди по профессиональному признаку - это медицинские работники, наши педагоги, работники Национальной полиции. Это и люди, которые относятся к социальным службам, к группам риска по медицинским показаниям - которые имеют сопутствующие хронические заболевания", - сказал министр.

Также по его словам, в список попадают лица по возрастным критериям, то есть старше 60 лет.

"Общее количество таких людей составляет 20,866 млн. Но мы считаем, что эта вакцинация, как минимум, это количество населения мы должны обеспечить за счет государства. Лучше - обеспечить все население Украины за счет государства вакциной от COVID-19. Именно в связи с этим мы закладывали в нашем бюджетном запросе 15,1 млрд грн, посчитав, сколько нам надо вакцин на это количество населения", - заявил Степанов.

Напомним, на прошлой неделе Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн. доз вакцины бесплатно.