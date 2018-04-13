Аваков назвал точное количество военных и техники РФ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. На временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областях сейчас находится 35,5 тысяч военных РФ. Об этом во время 11 Киевского Форума по безопасности заявил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"По данным МВД, на временно неконтролируемых территориях Луганской и Донецкой областей, под видом военизированных формирований, так называемых, ДНР и ЛНР, под Донецким и Луганским 1 и 2 корпусом приписаны к 8 армии южного военного округа вооруженных сил РФ кадровые военнослужащие РФ, наемники и части местного населения. Состав этих сил на оккупированных территориях – 35,5 тысяч только на Донбассе. В их арсенале танков – 478, бронемашин – 848, артиллерийских систем и минометов – 750, реактивных систем залпового огня – 280, противотанковых средств – 363, средств противовоздушной обороны – 419", - сообщил Аваков.
Аваков отметил, что количество бронетанковых сил на Донбассе больше, чем в Великобритании.
Как сообщал УНН, на сегодняшний день Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной значительные военные силы. Об этом во время 11-го Киевского форума по безопасности заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.