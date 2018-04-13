Аваков назвав точну кількість військових і техніки РФ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областях зараз знаходиться 35,5 тисяч військових РФ. Про це під час 11 Київського Безпекового Форуму заявив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
"За даними МВС, на тимчасово неконтрольованих територіях Луганської та Донецької областей, під виглядом воєнізованих формувань, так званих, ДНР і ЛНР, під Донецьким і Луганським 1 і 2 корпусом приписані до 8 армії південного військового округу збройних сил РФ кадрові військовослужбовці РФ, найманці і частини місцевого населення. Склад цих сил на окупованих територіях - 35,5 тисяч тільки на Донбасі. В їхньому арсеналі танків - 478, бронемашин - 848, артилерійських систем і мінометів - 750, реактивних систем залпового вогню - 280, протитанкових засобів - 363, засобів протиповітряної оборони - 419", - повідомив Аваков.
Аваков зазначив, що кількість бронетанкових сил на Донбасі більше, ніж у Великобританії.
Як повідомляв УНН, на сьогоднішній день Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною значні військові сили . Про це під час 11-го Київського Безпекового Форуму заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.