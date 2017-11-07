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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 34618 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 103132 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 92916 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101780 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101621 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 81120 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101565 просмотра

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Аваков-младший сдал все свои паспорта в Миграционную службу - адвокат

Аваков-младший сдал все свои паспорта в Миграционную службу - адвокат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр в соответствии с решением суда сдал на хранение в Миграционную службу свои внутренний и заграничный паспорта. Об этом УНН сообщил адвокат Авакова Андрей Федур.

"НАБУ вернуло ему паспорта и он сдал их на хранение в Миграционную службу. Мы добросовестно выполняем все обязанности, возложенные на нас судом. Хотя, лично, я не согласен с решением суда - я не вижу в этом случае целесообразным выбирать любую меру пресечения", - сказал Федур.

Напомним, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.

Также личное обязательство было избрано двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьему подозреваемому Владимиру Литвину.

В связи с этим в САП заявили, что подали апелляционные жалобы на решение суда об избрании подозреваемым по "делу рюкзаков" мер в виде личных обязательств.

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