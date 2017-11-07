Аваков-младший сдал все свои паспорта в Миграционную службу - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр в соответствии с решением суда сдал на хранение в Миграционную службу свои внутренний и заграничный паспорта. Об этом УНН сообщил адвокат Авакова Андрей Федур.
"НАБУ вернуло ему паспорта и он сдал их на хранение в Миграционную службу. Мы добросовестно выполняем все обязанности, возложенные на нас судом. Хотя, лично, я не согласен с решением суда - я не вижу в этом случае целесообразным выбирать любую меру пресечения", - сказал Федур.
Напомним, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.
Также личное обязательство было избрано двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьему подозреваемому Владимиру Литвину.
В связи с этим в САП заявили, что подали апелляционные жалобы на решение суда об избрании подозреваемым по "делу рюкзаков" мер в виде личных обязательств.