Аваков-младший сдал все свои паспорта в Миграционную службу - адвокат

"НАБУ вернуло ему паспорта и он сдал их на хранение в Миграционную службу. Мы добросовестно выполняем все обязанности, возложенные на нас судом. Хотя, лично, я не согласен с решением суда - я не вижу в этом случае целесообразным выбирать любую меру пресечения", - сказал Федур.

Напомним, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.

Также личное обязательство было избрано двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьему подозреваемому Владимиру Литвину.

В связи с этим в САП заявили, что подали апелляционные жалобы на решение суда об избрании подозреваемым по "делу рюкзаков" мер в виде личных обязательств.