Аваков-молодший здав всі свої паспорти до Міграційної служби - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр відповідно до рішення суду здав на зберігання до Міграційної служби свій внутрішній та закордонний паспорти. Про це УНН повідомив адвокат А.Авакова Андрій Федур.
“НАБУ повернуло йому паспорти і він здав їх на зберігання до Міграційної служби. Ми сумлінно виконуємо всі обов язки, покладені на нас судом. Хоча, особисто я, не згоден із рішенням суду — я не вбачаю в цьому випадку за доцільне обирати будь-який запобіжний захід”, — сказав Федур.
Нагадаємо, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.
Також особисте зобов’язання двом іншим фігурантам справи: колишньому заступнику голови МВС та третьому підозрюваному Володимиру Литвину.
У зв’язку з цим у САП заявили, що подали апеляційні скарги на рішення суду про обрання підозрюваним у “справі рюкзаків” запобіжних заходів у вигляді особистих зобов’язань.