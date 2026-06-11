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Аукцион по продаже месторождения с миллионными запасами в Винницкой области признали недействительным – прокуратура

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Суд аннулировал продажу разрешения на добычу известняка из-за сговора участников. Месторождение с запасами 2,8 млн м³ оценивают более чем в 15 миллионов гривен.

Аукцион по продаже месторождения с миллионными запасами в Винницкой области признали недействительным – прокуратура

Суд признал незаконной продажу специального разрешения на пользование недрами в Винницкой области и отменил результаты электронного аукциона, договор купли-продажи и само разрешение. В ходе рассмотрения дела установлено, что торги были искажены из-за согласованных действий участников и отсутствия реальной конкуренции. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора и признал незаконной продажу специального разрешения на пользование недрами в Винницкой области

- говорится в сообщении.

Суд признал недействительными результаты электронного аукциона, договор купли-продажи спецразрешения и само специальное разрешение на пользование недрами.

Речь идет об участке площадью 9,4 га с залежами высококачественного флюсового известняка, пригодного для использования в строительстве и металлургии. Ожидаемые запасы полезных ископаемых составляют до 2,8 млн м³. Благодаря значительным запасам и возможности добычи открытым способом месторождение имеет высокую инвестиционную привлекательность.

Государству вернули 10 гектаров леса в Киевской области, которые связывают со структурами Медведчука 08.06.26, 17:17 • 2945 просмотров

В 2021 году Государственная служба геологии и недр Украины выставила спецразрешение на аукцион. Несмотря на ценность месторождения, реальной конкуренции во время торгов не было: стартовая цена составляла 510,5 тыс. грн, а спецразрешение продали всего за 542 тыс. грн — на 31,5 тыс. грн или 6,2% дороже. Сейчас карьер с этим месторождением и смежным участком недр предлагается к продаже за 350 тыс. долларов США, что по курсу НБУ по состоянию на 10 июня 2026 года составляет около 15,7 млн грн.

Прокуроры установили, что предприятия, участвовавшие в аукционе, действовали не как конкуренты, а совершили антиконкурентные согласованные действия, исказившие результаты торгов. Эти обстоятельства подтверждены решением территориального органа Антимонопольного комитета Украины.

В суде прокуроры доказали, что поведение участников нивелировало цель аукциона — обеспечение честной конкуренции и получение государством максимальной рыночной цены за право пользования недрами. Суд согласился с доводами прокуратуры и признал незаконными проведенный аукцион, заключенный договор и выданное частному обществу спецразрешение.

Месторождение "Добра" будут разрабатывать шахтным методом, чтобы сохранить сельхозземли - Минэкономики27.01.26, 16:24 • 3121 просмотр

Ольга Розгон

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