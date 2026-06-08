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Государству вернули 10 гектаров леса в Киевской области, которые связывают со структурами Медведчука

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Прокуратура вернула государству 10 гектаров леса в Обуховском районе. Земли более 20 лет незаконно находились в собственности структур Медведчука.

Государству вернули 10 гектаров леса в Киевской области, которые связывают со структурами Медведчука

По иску Киевской областной прокуратуры в собственность государства вернули 10 гектаров земель лесохозяйственного назначения в Обуховском районе Киевской области. По данным прокуратуры, более 20 лет эти земли находились в незаконном пользовании лиц, связанных с бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По информации прокуратуры, в 2004 году должностные лица Киевской областной государственной администрации и Обуховской районной государственной администрации незаконно вывели эти земли из государственной собственности. Участки передали частным структурам, связанным с Виктором Медведчуком, который тогда возглавлял Аппарат президента Украины.

Также прокуроры установили, что обязательное решение Кабинета Министров Украины об изъятии земель лесохозяйственного назначения не принималось, что является нарушением требований действовавшего на тот момент земельного и лесного законодательства.

3 июня 2024 года право государственной собственности на спорные земельные участки официально зарегистрировано. Последовательная работа прокуратуры по возвращению государству незаконно отчужденных лесных земель продолжается

- говорится в сообщении.

Напомним

Прокуратура добилась возвращения 13 585 га земель стоимостью 2,2 млрд грн. Суды уже удовлетворили сотни исков по незаконно отчужденным участкам области.

Алла Киосак

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