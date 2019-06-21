Аудиторы в Институте ботаники им. Н.Г. Холодного выявили финансовые нарушения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Держаудитслужба во время проведения плановой ревизии в Институте ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины за последние 4 года установили финансовых нарушений, которые привели к потерям почти на 983 тыс. Грн, которые во время ревизии возмещено в полном объеме. Об этом сообщила Государственная аудиторская служба на своем сайте, передает УНН.
Согласно сообщению, из-за безосновательного завышения размеров заработной платы, отпускных, индексаций, надбавок, доплат и излишней уплате единого социального взноса убытки бюджетной научного учреждения составляют почти 441 тыс. грн.
Кроме того, Институт понес убытки почти на 230 тыс. грн. через бесплатное предоставление услуг по использованию оборудования, которые должны предоставляться другим организациям на платной основе. Еще более 200 тыс. грн научное учреждение недополучила за неначислении надлежащей суммы трем арендаторам.
Наряду с этим, как сообщается, в Институте не проводили претензионно-исковой работы по возмещению расходов на подготовку отчисленного за невыполнение учебного плана аспиранта, из-за чего государственный бюджет недополучил почти 64 тыс. грн, а также покрыли не предусмотренные сметой расходы работников на сумму более 45 тыс. грн за счет бюджетных средств, предназначенных для оплаты выполнения отдельных научных работ.
Отмечается также, что специалисты установили излишки основных средств и излишнее списание горючего.
Госсаудитслужба сообщает, что по результатам проведенного контрольного мероприятия руководству Института ботаники отправлено требование о принятии мер по недопущению нарушений финансовой дисциплины в дальнейшем и привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.
Напомним, 11 июня в Администрации Президента заявили о желании провести аудит НАБУ, САП, Назка, а также АРМА.