Аудитори в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного виявили фінансові порушення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Держаудитслужба під час проведення планової ревізії в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за останні 4 роки встановили фінансових порушень, що призвели до втрат, майже на 983 тис. грн, які під час ревізії відшкодовано у повному обсязі. Про це повідомила Державна аудиторська служба на своєму сайті, передає УНН.
Згідно повідомлення, через безпідставне завищення розмірів заробітної плати, відпускних, індексацій, надбавок, доплат та зайвої сплати єдиного соціального внеску збитки бюджетної наукової установи становлять майже 441 тис. грн.
Окрім того, Інститут зазнав збитків майже на 230 тис. грн. через безоплатне надання послуг з використання обладнання, які мали б надаватися іншим організаціям на платній основі. Ще понад 200 тис. грн наукова установа недоотримала через ненарахування належної суми трьом орендарям.
Поряд з цим, як повідомляється, в Інституті не проводили претензійно-позовної роботи щодо відшкодування витрат на підготовку відрахованого за невиконання навчального плану аспіранта, через що державний бюджет недоотримав майже 64 тис. грн, а також покрили не передбачені кошторисом витрати на відрядження працівників на суму понад 45 тис. грн за рахунок бюджетних коштів, призначених для оплати виконання окремих наукових робіт.
Зазначається також, що фахівці встановили лишки основних засобів та зайве списання пального.
Держаудитслужба повідомляє,що за результатами проведеного контрольного заходу керівництву Інституту ботаніки надіслано вимогу про вжиття заходів щодо недопущення порушень фінансової дисципліни надалі та притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях.
Нагадаємо, 11 червня в Адміністрації Президента заявили про бажання провести аудит НАБУ, САП, НАЗК, а також АРМА.