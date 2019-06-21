Аудитори в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного виявили фінансові порушення

КИЇВ. 21 червня. УНН. Держаудитслужба під час проведення планової ревізії в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за останні 4 роки встановили фінансових порушень, що призвели до втрат, майже на 983 тис. грн, які під час ревізії відшкодовано у повному обсязі. Про це повідомила Державна аудиторська служба на своєму сайті, передає УНН.