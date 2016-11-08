Атомную бомбу потерянную в 1950 году, вероятно, нашли у берегов Канады

Отмечается, что в Канадском департаменте национальной обороны считают, что обнаруженный объект может быть американской атомной бомбой, которую "потеряли" в 1950 году. Тогда бомбардировщик В-36 разбился по дороге на базу в Техас.

Так как самолет был на секретной миссии, то не все детали этой авиакатастрофы были известны. Однако на борту самолета была атомная бомба, а сам полет был имитацией для исследования, какую нагрузку сможет выдержать самолет.

Известно, что во время полета загорелся один из двигателей, и из 17 членов экипажа только 12 удалось катапультироваться.

Канадские власти пока не подтвердили факта, что обнаруженная находка может содержать ядерные материалы. Однако туда направлены военные корабли для исследования.