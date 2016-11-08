Атомну бомбу втрачену 1950 року, імовірно, знайшли біля берегів Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Канадський дайвер Шон Смірічинські виявив об’єкт, що може бути американською атомною бомбою в Тихому океані в районі архіпелагу Хайда Гваї, що неподалік узбережжя Британської Колумбії, передає УНН з посиланням на BBC.
Зазначається, що у Канадському департаменті національної оборони вважають, що виявлений об’єкт може бути американською атомною бомбою, яку “загубили” у 1950 році. Тоді бомбардувальник В-36 розбився по дорозі на базу в Техас.
Так як літак був на секретній місії, то не всі деталі цієї авіакатастрофи були відомі. Однак на борту літака була атомна бомба, а сам політ був імітацією для дослідження, яке навантаження зможе витримати літак.
Відомо те, що під час польоту загорівся один з двигунів, і з 17 членів екіпажу лише 12 вдалося катапультуватися.
Канадська влада поки не підтвердила факту, що виявлена знахідка може містити ядерні матеріали. Однак туди направлені військові кораблі для дослідження.