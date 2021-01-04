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"Атлетико" благодаря голу Суареса вернул лидерство в испанской Примере

Киев • УНН

 • 12416 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Алавес", передает УНН.

"Атлетико" благодаря голу Суареса вернул лидерство в испанской Примере

Счет был открыт полузащитником "матрасников" Маркосом Льоренте (41-я минута). На 63-й минуте удаление у хозяев получил Лагуардия. В конце матча команды обменялись голами. Победный в свой актив записал Луис Суарес - 2:1 в пользу "Атлетико".

Стоит отметить, что "Атлетико" набрал 38 очков в 15 матчах - мадридцы вернули себе первую строчку в турнирной таблице.

Они опережают "Реал" на два очка, но "Атлетико" провел на два матча меньше. "Алавес" (18) занимает 13-е место в турнирной таблице.

Добавим, что в другом противостоянии "Атлетик" из Бильбао разобрался с "Эльче" - 1:0.

Как сообщалось ранее в УНН, "Барселона" одержала победу в пятисотом поединке Месси в Примере.

Украинские Национальные Новости

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