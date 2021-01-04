"Атлетіко" завдяки голу Суареса повернув лідерство в іспанській Прімері

Рахунок був відкритий півзахисником "матрацників" Маркосом Льоренте (41-а хвилина). На 63-ій хвилині вилучення у господарів отримав Лагуардія. Наприкінці матчу команди обмінялися голами. Переможний до свого активу записав Луїс Суарес – 2:1 на користь "Атлетіко".

Варто відзначити, що "Атлетіко" набрав 38 очок у 15 матчах - мадридці повернули собі першу сходинку у турнірній таблиці.

Вони випереджають "Реал" на два очки, але "Атлетіко" провів на два матчі менше. "Алавес" (18) займає 13-е місце у турнірній таблиці.

Додамо, що в іншому протистоянні "Атлетік" із Більбао розібрався із "Ельче" – 1:0.

Як повідомлялося раніше в УНН, "Барселона" здобула перемогу у п'ятисотому поєдинку Мессі у Прімері.