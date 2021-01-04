"Барселона" здобула перемогу у п'ятисотому поєдинку Мессі у Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У матчі 17-го туру іспанської Прімери "Барселона" переграла "Уеску" на стадіоні "Ель Алькорас", передає УНН.
На 10-ій хвилині баталії Мессі, який проводив 500-й матч, замикав простріл низом партнера, але кіпер господарів Фернандес у стрибку врятував свій клуб. На полі домінувала одна команда – "Барселона". Каталонці завдали 20 ударів та володіли м'ячем 61% ігрового часу, але забити їм вдалося лише одного разу.
Ліонель Мессі направив м'яч до центру штрафного майданчика, де Френкі Де Йонг в один дотик переправив ігровий снаряд до сітки – 1:0.
В активі "блаугранас" стало 28 пунктів і 5-та сходинка у чемпіонаті.
Додамо, що в інших баталіях "Ейбар" обіграв "Гранаду" 2:0, а "Реал Сосьєдад" розписав мирову із "Осасуною" – 1:1.
Як повідомлялося раніше в УНН, "Барселона" без Мессі втратила очки в матчі Ла Ліги.