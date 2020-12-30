"Барселона" без Мессі втратила очки в матчі Ла Ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Каталонська "Барселона" ввосьме в сезоні іспанської Ла Ліги втратила очки. Цього разу у грі 16 туру турніру із "Ейбаром", передає УНН.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1. На 57 хвилині нападник гостей Кіке відкрив рахунок на користь "Ейбару". Проте доволі швидко (67) господарі нівелювали відставання у зустрічі зусиллями Усмана Дембеле – 1:1.
Примітно, що на 8-й хвилині представник "блаугранос" Брейтуейт не зумів реалізувати пенальті.
Варто відзначити, що лідер "Барселони" Ліонель Мессі не брав участі в цій зустрічі через проблеми з гомілкостопом.
Додамо, "Барселона" має 25 очок і піднялася на 6-е місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Відставання від "Атлетіка" та "Реалу" становить 7 пунктів, проте у "матрацників" дві гри у запасі.