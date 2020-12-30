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"Барселона" без Месси потеряла очки в матче Ла Лиги

Киев • УНН

 • 9934 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Каталонская "Барселона" в восьмой раз в сезоне испанской Ла Лиги потеряла очки. На этот раз в игре 16 тура турнира с "Эйбар", передает УНН.

"Барселона" без Месси потеряла очки в матче Ла Лиги

Поединок завершился со счетом 1:1. На 57 минуте нападающий гостей Кике открыл счет в пользу “Эйбар”. Однако довольно быстро (67) хозяева нивелировали отставание во встрече усилиями Усмана Дембеле — 1:1.

Примечательно, что на 8-й минуте представитель “блаугранос” Брейтуэйт не сумел реализовать пенальти.

Стоит отметить, что лидер “Барселоны” Лионель Месси не участвовал в этой встрече из-за проблем с голеностопом.

Добавим, “Барселона” 25 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от “Атлетика” и “Реала” составляет 7 пунктов, однако в “матрасников” две игры в запасе.

Украинские Национальные Новости

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