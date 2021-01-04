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"Барселона" одержала победу в пятисотом поединке Месси в Примере

Киев • УНН

 • 12553 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В матче 17-го тура испанской Примеры "Барселона" обыграла "Уэску" на стадионе "Эль Алькорас", передает УНН.

"Барселона" одержала победу в пятисотом поединке Месси в Примере

На 10-ой минуте баталии Месси, проводивший 500-й матч, замыкал прострел низом партнера, но кипер хозяев Фернандес в прыжке спас свой клуб. На поле доминировала одна команда - "Барселона". Каталонцы нанесли 20 ударов и владели мячом 61% игрового времени, но забить им удалось лишь однажды.

Лионель Месси направил мяч в центр штрафной, где Фрэнки Де Йонг в одно касание переправил игровой снаряд в сетку - 1: 0.

В активе "блаугранас" стало 28 пунктов и 5 позиция в чемпионате.

Добавим, что в других баталиях "Эйбар" обыграл "Гранаду" 2:0, а "Реал Сосьедад" расписал мировую с "Осасуной" - 1:1.

Как сообщалось ранее в УНН, "Барселона" без Месси потеряла очки в матче Ла Лиги.

Украинские Национальные Новости

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