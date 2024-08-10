"АТЕШ" разведал ситуацию возле крымского моста: показал кадры

Движение "АТЕШ" сообщило, что разведало ситуацию возле крымского моста во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

Детали

"вс россии ускоренно укрепляют защиту моста системами ПВО и баржами в связи с активностью ВСУ на фронте. Вдоль моста начали выставлять баржи в два ряда, а по всему периметру ведутся работы по вбиванию свай для возведения нового ограждения", - сообщили в "АТЕШ" в Telegram.

Отмечается, что "все эти меры направлены на защиту моста от возможных атак БЭКов". "В последние дни на мост были переброшены дополнительные системы ПВО, а также оборудованы мобильные пункты противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

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