"АТЕШ" разведал ситуацию возле крымского моста: показал кадры
Киев • УНН
Движение 'АТЕШ' сообщило об усилении защиты Крымского моста. россия устанавливает дополнительные системы ПВО, баржи в два ряда и строит новое ограждение для защиты от возможных атак украинских БЭКов.
Движение "АТЕШ" сообщило, что разведало ситуацию возле крымского моста во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.
Детали
"вс россии ускоренно укрепляют защиту моста системами ПВО и баржами в связи с активностью ВСУ на фронте. Вдоль моста начали выставлять баржи в два ряда, а по всему периметру ведутся работы по вбиванию свай для возведения нового ограждения", - сообщили в "АТЕШ" в Telegram.
Отмечается, что "все эти меры направлены на защиту моста от возможных атак БЭКов". "В последние дни на мост были переброшены дополнительные системы ПВО, а также оборудованы мобильные пункты противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
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