Атаковал украинский дрон: на Херсонщине с воздуха взорвали дом гауляйтера - Центр журналистских расследований

Утром 9 февраля в поселке Новая Маячка Юбилейной общины Херсонского района, что на временно оккупированной части области, с украинского дрона взорвали дом местного гауляйтера геннадия коломойца. Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на собственные источники в оккупации, передает УНН.

Детали

Сообщается, что ударный дрон залетел в дом 54-летнего геннадия коломойца, так называемого главы оккупационной администрации поселка Новая Маячка Херсонщины, около четырех часов утра 9 февраля. Произошел взрыв, который повредил дом и разбил машину. Сам гауляйтер, более известный под прозвищем "танкист", и его жена выжили.

Уточняется, что поселок Новая Маячка расположен примерно в 20 км от линии соприкосновения по Днепру и что это не первая попытка подрыва коломойца с воздуха. Недавно дрон упал в его огороде.

Сейчас в поселке украинских дронов как пчел. Из-за этого российские оккупанты стараются менее открыто передвигаться по местным дорогам, их "уралов" в Новой Маячке заметно поубавилось. Переживать чужакам есть за что: наши дроны взрывали их здесь не раз. Надеемся, в следующий раз "танкист" получит свое и уже не выживет - рассказали источники.

О коломойце Центр журналистских расследований пишет, что тот активно сотрудничает с оккупантами и помог им с проведением так называемого "референдума" и "выборов" в сентябре 2023 года, а также с открытием школы.

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