Будут учить огневой подготовке и промывать мозги: гауляйтеры анонсировали создание на Запорожье милитаристического клуба

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  58709 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  91985 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  105551 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  134747 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  151581 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  180786 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  232986 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  251556 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  233073 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252750 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Будут учить огневой подготовке и промывать мозги: гауляйтеры анонсировали создание на Запорожье милитаристического клуба

Будут учить огневой подготовке и промывать мозги: гауляйтеры анонсировали создание на Запорожье милитаристического клуба

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 13:37  •  9172 просмотра

Read in English

россияне в оккупированном Запорожье объявили о планах открыть в детском лагере клуб "Воин", где под руководством российских инструкторов подростков будут обучать военным навыкам, в частности, стрельбе из огнестрельного оружия и инженерному делу.

На временно оккупированных территориях россияне продолжают разворачивать милитаристские лагеря для украинских детей. Гауляйтеры анонсировали создание на ВОТ Запорожья клуба "Воин". Его откроют на базе детского лагеря, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В Запорожской области появится Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", который должны открыть на базе детского оздоровительного лагеря "Искра", - говорится в сообщении.

Детали

По данным Сопротивления, в клубе подростков будут учить огневой и инженерной подготовке, то есть готовить к службе в армии рф. Все это под наблюдением инструкторов-оккупантов из рф. Также детям планируют проводить лекции с промывкой мозгов относительно войны, а также "русской истории".

В Центре национального сопротивления отметили, что "волонтеры" и "инструкторы" закончат свою карьеру раньше, чем думают".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
zaporozheЗапорожье
Вчитимуть вогневій підготовці та промиватимуть мізки: гауляйтери анонсували створення на Запоріжжі мілітаристичного клубу
Teaching firearms training and brainwashing: Gauleiters announce creation of a militaristic club in Zaporizhzhia
Новости по теме

Будут учить огневой подготовке и промывать мозги: гауляйтеры анонсировали создание на Запорожье милитаристического клуба

россияне в оккупированном Запорожье объявили о планах открыть в детском лагере клуб "Воин", где под руководством российских инструкторов подростков будут обучать военным навыкам, в частности, стрельбе из огнестрельного оружия и инженерному делу.

Война •   •  9172 просмотра
Будут учить огневой подготовке и промывать мозги: гауляйтеры анонсировали создание на Запорожье милитаристического клуба

На Киевщине уничтожили боевую часть российской ракеты X-101

Взрывотехники уничтожили боевую часть российской крылатой ракеты Х-101, найденную в одном из домохозяйств Киевской области.

Война •   •  11041 просмотра
На Киевщине уничтожили боевую часть российской ракеты X-101

Поляки заверили, что фермеры не будут блокировать полностью движение на границе с Украиной - посол

Польские фермеры, которые будут протестовать, не будут полностью перекрывать пограничное движение с Украиной и позволят осуществлять грузовые перевозки.

Общество •   •  12153 просмотра
Поляки заверили, что фермеры не будут блокировать полностью движение на границе с Украиной - посол

Беспорядки в Космаче вызваны фейками о ТЦК, которые распространили спецслужбы рф - Центр стратегических коммуникаций

В Космаче местные жители избили женщин и ребенка из-за фейковых сообщений в социальных сетях о вручении повесток женщинам, которые, вероятно, были распространены российскими спецслужбами с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Общество •   •  12926 просмотра
Беспорядки в Космаче вызваны фейками о ТЦК, которые распространили спецслужбы рф - Центр стратегических коммуникаций

Новый сервис в "Дії": в приложении можно узнать, где находится ближайшее укрытие

Приложение "Дія" теперь отображает карту и информацию о ближайших бомбоубежищах, чтобы помочь гражданам быстро найти безопасность во время терактов.

Общество •   •  12369 просмотра
Новый сервис в "Дії": в приложении можно узнать, где находится ближайшее укрытие

Вела Telegram-канал Азарова: будут судить чиновницу столичной РГА

Чиновницу Киевской городской государственной администрации обвинили в том, что она координировала антиукраинскую пропагандистскую деятельность Telegram-канала бывшего премьер-министра Николая Азарова и организовывала его интервью российским СМИ.

Криминал и ЧП •   •  10516 просмотра
Вела Telegram-канал Азарова: будут судить чиновницу столичной РГА

В Украине в конце недели потеплеет - синоптики

По прогнозам синоптиков, до конца недели ожидается повышение температуры на 4-7 градусов по всей территории Украины, за исключением юга страны.

Общество •   •  11475 просмотра
В Украине в конце недели потеплеет - синоптики

ГПСУ предупредила о заключении движения грузовиков через границу с Польшей и Венгрией

Движение грузовиков на пограничных переходах с Польшей и Венгрией будет затруднено из-за запланированных протестов фермеров в этих странах.

Экономика •   •  12688 просмотра
ГПСУ предупредила о заключении движения грузовиков через границу с Польшей и Венгрией

Удар по Селидовому ночью наносился также и ракетами производства КНДР - полиция Донетчины

Донецкая полиция сообщила, что российская атака на Селидово 8 февраля была осуществлена баллистическими ракетами KN-23 северокорейского производства, в результате чего погибла одна женщина и еще семеро получили ранения.

Война •   •  14366 просмотра
Удар по Селидовому ночью наносился также и ракетами производства КНДР - полиция Донетчины

Финляндия продлила закрытие границы с россией еще на два месяца

Финляндия продлила закрытие границы с россией еще на два месяца - до 14 апреля, из-за рисков для безопасности.

Новости Мира •   •  10993 просмотра
Финляндия продлила закрытие границы с россией еще на два месяца