Будут учить огневой подготовке и промывать мозги: гауляйтеры анонсировали создание на Запорожье милитаристического клуба
Киев • УНН
россияне в оккупированном Запорожье объявили о планах открыть в детском лагере клуб "Воин", где под руководством российских инструкторов подростков будут обучать военным навыкам, в частности, стрельбе из огнестрельного оружия и инженерному делу.
На временно оккупированных территориях россияне продолжают разворачивать милитаристские лагеря для украинских детей. Гауляйтеры анонсировали создание на ВОТ Запорожья клуба "Воин". Его откроют на базе детского лагеря, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"В Запорожской области появится Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", который должны открыть на базе детского оздоровительного лагеря "Искра", - говорится в сообщении.
Детали
По данным Сопротивления, в клубе подростков будут учить огневой и инженерной подготовке, то есть готовить к службе в армии рф. Все это под наблюдением инструкторов-оккупантов из рф. Также детям планируют проводить лекции с промывкой мозгов относительно войны, а также "русской истории".
В Центре национального сопротивления отметили, что "волонтеры" и "инструкторы" закончат свою карьеру раньше, чем думают".
Будут учить огневой подготовке и промывать мозги: гауляйтеры анонсировали создание на Запорожье милитаристического клуба
россияне в оккупированном Запорожье объявили о планах открыть в детском лагере клуб "Воин", где под руководством российских инструкторов подростков будут обучать военным навыкам, в частности, стрельбе из огнестрельного оружия и инженерному делу.
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