Будут учить огневой подготовке и промывать мозги: гауляйтеры анонсировали создание на Запорожье милитаристического клуба

На временно оккупированных территориях россияне продолжают разворачивать милитаристские лагеря для украинских детей. Гауляйтеры анонсировали создание на ВОТ Запорожья клуба "Воин". Его откроют на базе детского лагеря, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В Запорожской области появится Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", который должны открыть на базе детского оздоровительного лагеря "Искра", - говорится в сообщении.

Детали

По данным Сопротивления, в клубе подростков будут учить огневой и инженерной подготовке, то есть готовить к службе в армии рф. Все это под наблюдением инструкторов-оккупантов из рф. Также детям планируют проводить лекции с промывкой мозгов относительно войны, а также "русской истории".

В Центре национального сопротивления отметили, что "волонтеры" и "инструкторы" закончат свою карьеру раньше, чем думают".