Вчитимуть вогневій підготовці та промиватимуть мізки: гауляйтери анонсували створення на Запоріжжі мілітаристичного клубу

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують розгортати мілітаристичні табори для українських дітей. Гауляйтери анонсували створення на ТОТ Запоріжжя клубу "Воїн". Його відкриють на базі дитячого табору, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

"У Запорізькій області з’явиться Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Воїн", який мають відкрити на базі дитячого оздоровчого табору "Іскра", - йдеться у повідомленні.

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За даними Спротиву, у клубі підлітків будуть вчити вогневій та інженерній підготовці, тобто готувати до служби в армії рф. Все це під наглядом інструкторів-окупантів з рф. Також дітям планують проводити лекції з промиванням мізків щодо війни, а також "російської історії".

У Центрі національного спротиву зауважили, що "волонтери" та "інструктори" закінчать свою кар’єру раніше ніж думають".