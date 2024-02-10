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Атакував український дрон: на Херсонщині з повітря підірвали будинок гауляйтера – Центр журналістських розслідувань

Атакував український дрон: на Херсонщині з повітря підірвали будинок гауляйтера – Центр журналістських розслідувань

Київ • УНН

 • 106098 перегляди

Український безпілотник атакував і пошкодив будинок місцевого гауляйтера села Нова Маячка в Херсонській області, але він залишився живий.

Уранці 9 лютого в селищі Нова Маячка Ювілейної громади Херсонського району, що на тимчасово окупованій частині області, з українського дрона підірвали будинок місцевого гауляйтера геннадія коломойця. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на власні джерела в окупації, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що ударний дрон залетів до будинку 54-річного геннадія коломойця, так званого голови окупаційної адміністрації селища Нова Маячка Херсонщини, біля четвертої години ранку 9 лютого. Стався вибух, який пошкодив будинок та розбив автівку. Сам гауляйтер, більш відомий під прізвиськом "танкіст", і його дружина вижили.

Уточнюється, що селище Нова Маячка розташоване приблизно в 20 км від лінії зіткнення по Дніпру і що це не перша спроба підриву коломойця з повітря. Нещодавно дрон впав у його городі.

Зараз у селищі українських дронів як бджіл. Через це російські окупанти намагаються менш відкрито пересуватися місцевими дорогами, їхніх "уралів" у Новій Маячці помітно поменшало. Переживати чужинцям є за що: наші дрони підривали їх тут не раз. Сподіваємось, наступного разу "танкіст" отримає своє і вже не виживе

– розповіли джерела.

Про коломойця Центр журналістських розслідувань пише, що той активно співпрацює з окупантами і допоміг їм з проведенням так званого "референдуму" і "виборів" у вересні 2023 року, а також з відкриттям школи.

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