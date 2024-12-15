Атаки на Херсонщине: пострадали 5 человек и повреждена инфраструктура
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли более 35 локаций в Херсонской области, повредив жилые и инфраструктурные объекты. В результате атак пострадали 5 человек, повреждены 25 домов и другие гражданские объекты.
За последние сутки противник нанес массированные удары по населенным пунктам Херсонской области, охватив более 35 локаций. К сожалению, есть раненые и повреждения инфраструктуры. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Поэтому под огнем и авиаударами оказались жилые кварталы, социальная и транспортная инфраструктура в Кизомысе, Станиславе, Антоновке, Дарьевке, Белозерке, Бериславе, Одрадокаменке, Херсоне и других населенных пунктах региона.
В результате обстрелов повреждены две многоэтажки, 23 частных дома, газопроводы, хозяйственные постройки, станция техобслуживания, гаражи и несколько частных автомобилей.
Из-за действий оккупантов пострадали 5 человек. Им оказана медицинская помощь.
В Херсоне раздаются взрывы14 дек. 2024, 20:57 • 23360 просмотров