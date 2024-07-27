27 июля враг в частности атаковал Берислав, Белозерку и Антоновку в Херсонской области. Ранения, несовместимые с жизнью получила 37-летняя женщина; ранения получил водитель скорой, также в собственном дворе пострадали супруги, которые в момент атаки находились. Изуродованы дома и объекты инфраструктуры.

Передает УНН со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

В результате очередных вражеских атак по Херсонщине есть погибшая и раненые:

По данным следствия, утром 27 июля в Бериславе российские военные дроном атаковали автомобиль экстренной скорой помощи.

Ранения мягких тканей получил водитель. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу.

Около 13:10 враг из артиллерии обстрелял Белозерку. Пострадали супруги, которые в момент атаки находились в собственном дворе. Мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Повреждены два частных дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

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Также около 16:00 оккупанты в очередной раз обстреляли Антоновку. Ранения, несовместимые с жизнью получила 37-летняя женщина.

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии российской федерации.

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним,

УНН передавал, что российские войска атаковали 18 населенных пунктов на правобережье Херсонской области. Повреждена критическая инфраструктура, здания и транспорт, ранены 8 человек.