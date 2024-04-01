Атаки беспилотников на российские НПЗ обусловили сокращение экспорта дизтоплива из россии - Ермак

Именно из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в россии ощутимо сократился экспорт российского дизельного топлива. В этом убежден глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.

Причиной сокращения потоков дизельного топлива являются атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. - заявил Ермак.

Детали

Ермак отметил, что ежедневные объемы отгрузки из основных портов страны уже уменьшились на 21% по сравнению с показателями марта.

По мнению главы украинского ОП россия намерена снизить морской экспорт дизельного топлива в апреле до самого низкого уровня за последние пять месяцев.

россия планирует сократить экспорт ГП морем в апреле до минимума за 5 месяцев

Напомним

В конце января УНН сообщал, что крупнейшая российская нефтехимическая компания "Сибур" сокращает экспорт сжиженного нефтяного газа из балтийского порта Усть-Луга. Такое решение компания приняла из-за того, что не может закупить газовозов для сжиженного газа, ведь на них наложены санкции. Это еще больше подорвало российский экспорт топлива, который уже пострадал от пожаров и атак беспилотников.