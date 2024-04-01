россия планирует сократить экспорт ГП морем в апреле до минимума за 5 месяцев

россия планирует сократить ежедневный экспорт дизельного топлива из ключевых западных портов в апреле до самого низкого уровня за пять месяцев после того, как украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и сезонное обслуживание резко снизили темпы переработки сырой нефти. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что согласно отраслевым данным, загрузки дизельного топлива из трех основных портов страны на Черном и Балтийском морях, включая некоторые объемы, поступающие из беларуси, в этом месяце сократятся примерно до 2,29 млн тонн.

Это чуть более 569 тыс. баррелей в день, что на 21% меньше по сравнению с фактическим ежедневным экспортом около 724 тыс. баррелей из тех же портов в марте, показывают расчеты, основанные на данных разведывательной компании Kpler.

Россия сокращает поставки дизтоплива морским транспортом после того, как недельные темпы переработки сырой нефти упали до 10-месячного минимума после атак украинских БпЛА, поскольку развязанная россией война между двумя странами вступила в третий год. Сезонное техническое обслуживание, которое должно продолжаться до лета, временно уменьшая пропускную способность некоторых российских НПЗ ниже, также создает давление на национальные потоки дизельного топлива, - говорится в сообщении.

Из-за энергетических санкций Запада россия больше не поставляет дизель в Европу. Однако меньшие потоки от одного из крупнейших мировых производителей топлива намерены повысить волатильность на рынке, который уже пострадал от атак на судоходство в Красном море и сбоев региональных НПЗ.

Дополнение

План экспорта ДТ на апрель, который видел Bloomberg, показывает только потоки, доставляемые по трубопроводам к трем ключевым внутренним портам. Сюда не входят меньшие объемы, отправляемые на экспорт по железной дороге и вне нефтепродуктопроводной системы ПАО "Транснефть". Фактические потоки могут отличаться в зависимости от погоды и спроса со стороны иностранных клиентов.

Напомним

Недавние успешные атаки украинскими дронами по НПЗ, которым не смогли противостоять рф, вызывают серьезную тревогу кремлевских властей, поскольку они показывают неспособность вооруженных сил россии противостоять этим угрозам.