Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
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россия планирует сократить экспорт ГП морем в апреле до минимума за 5 месяцев
рф планирует сократить экспорт дизельного топлива морским транспортом в апреле до самого низкого уровня за 5 месяцев из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и сезонного технического обслуживания, что уменьшает переработку сырой нефти.
Центробанк рф рассматривает нестабильные валюты для резервов на фоне изоляции российской экономики
Растущая изоляция россии в мире заставляет ее рассматривать менее стабильные и неликвидные валюты, кроме китайского юаня, для своих резервов из-за усиления западных санкций.
Генпрокурор: военные преступления рф на Киевщине исследуем как возможные элементы геноцида
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что Украина расследует военные преступления в Киевской области как возможные элементы геноцида, который россия пытается совершить против украинского народа.
Таможенники изъяли аниме-фигурки на 700 тысяч гривен, которые хотели ввезти из Китая по почте
Таможенники изъяли 4270 незадекларированных фигурок аниме стоимостью почти 700 тысяч гривен, которые пытались ввезти из Китая по почте.
Стремительный рост цен на кофе уже имеет влияние - FT
Экстремальные температуры и засухи в Юго-Восточной Азии привели к снижению урожайности кофейных зерен во Вьетнаме и Индонезии, втором и третьем крупнейших мировых производителях, в результате чего мировые фьючерсы на кофейные зерна взлетели почти до рекордных отметок.
Adidas прекращает продажу футболок сборной ФРГ с номером 44, дизайн которого напоминает руны нацистов
Adidas и Немецкий футбольный союз прекратили продажу футболок с номером 44 из-за его сходства с рунами нацистской СС, в ответ на критику со стороны болельщиков.
В Виннице во время пожара в квартире спасли мать с ребенком во время пожара
Спасатели спасли мать с ребенком во время пожара в квартире на четвертом этаже многоэтажки в Виннице.
Суд в рф отказался освободить крымского политзаключенного Сулейманова, который нуждается в немедленной операции на сердце
Российский суд отказывается освободить крымского политзаключенного Амета Сулейманова, который нуждается в срочной операции на сердце и которому отказывают в предоставлении адекватной медицинской помощи в нарушение Женевской конвенции.
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
В Украине действуют строгие правила для компаний по экспорту и импорту вооружений, которые требуют получения разрешения Государственной службы экспортного контроля, разрешений, проверок со стороны органов безопасности и соответствия таким критериям, как соблюдение требований экспортного контроля, производственные мощности и государственные интересы.
В Киеве на фоне сообщений о пыли из Сахары предупредили о загрязнении воздуха: выдали рекомендации
Высокий уровень загрязнения мелкой пылью наблюдается в Киеве, в связи с чем власти рекомендуют закрыть окна и избегать пребывания на открытом воздухе до улучшения качества воздуха.