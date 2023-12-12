Атака вражеских дронов на Одесскую область: повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые

Оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, ранения и ожоги получили двое мужчин, зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, передает УНН.

"В течение нескольких часов российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Продолжалась напряженная боевая работа наших сил ПВО", - сообщил глава ОГА.

По словам Кипера, в результате российской атаки многочисленные ранения, переломы и ожоги получили двое мужчин. Один в состоянии средней тяжести, другой в тяжелом состоянии госпитализированы в медучреждения. Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Кроме того, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, подробности предоставим позже, резюмировал глава ОГА.

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Как сообщал УНН, Одессу атаковали беспилотники, работала ПВО.