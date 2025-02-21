Атака врагом городов Донетчины: начато расследование относительно гибели и ранения жителей Константиновки в результате ударов ФАБ-250

По факту гибели и ранения жителей Константиновки, прокуратурой начаты следственные действия в отношении 3 авиаударов со стороны ссс рф с использованием бомб "ФАБ-250".

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры

Детали

Враг сбросил три авиабомбы на Константиновку - начато расследование по факту гибели одного и ранения двух горожан

По данным следователей:

21 февраля 2025 года, в 10:35, захватчики нанесли три авиаудара по городу Константиновка Донецкой области. Сейчас есть предварительная информация, что враг использовал "ФАБ-250" с УМПК.

Средства поражения попали по одному из районов населенного пункта. В результате атаки 40-летний горожанин от тяжелых телесных повреждений погиб на месте. Женщина и мужчина в возрасте 63 и 64 года получили минно-взрывные травмы, осколочное ранение и контузию.