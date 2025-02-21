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Атака врагом городов Донетчины: начато расследование относительно гибели и ранения жителей Константиновки в результате ударов ФАБ-250

Атака врагом городов Донетчины: начато расследование относительно гибели и ранения жителей Константиновки в результате ударов ФАБ-250

Киев  •  УНН

 • 1668 просмотра

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В Константиновке в результате трех авиаударов РФ с использованием ФАБ-250 погиб один человек, двое ранены. Повреждены 9 частных домов, начато уголовное производство.

По факту гибели и ранения жителей Константиновки, прокуратурой начаты следственные действия в отношении 3 авиаударов со стороны ссс рф с использованием бомб "ФАБ-250".

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры

Детали

Враг сбросил три авиабомбы на Константиновку - начато расследование по факту гибели одного и ранения двух горожан 

- говорится в сообщении. 

По данным следователей:

21 февраля 2025 года, в 10:35, захватчики нанесли три авиаудара по городу Константиновка Донецкой области. Сейчас есть предварительная информация, что враг использовал "ФАБ-250" с УМПК.

Средства поражения попали по одному из районов населенного пункта. В результате атаки 40-летний горожанин от тяжелых телесных повреждений погиб на месте. Женщина и мужчина в возрасте 63 и 64 года получили минно-взрывные травмы, осколочное ранение и контузию.

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Указывается, что пострадавшим оказана медицинская помощь и доставлены в больницу. Также в Константиновке повреждены по меньшей мере 9 частных домов.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины). 

Напомним,

Российские войска атаковали Херсон управляемыми авиабомбами, попав в 9-этажный дом. Пострадало 6 человек, включая 2 детей, спасатели продолжают разбирать завалы.

Оккупационные войска рф ударили по Константиновке в Донецкой области: 4 человека погибли, поврежден ряд зданий20.02.25, 15:18 • 20496 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаКриминал и ЧП
fab-250FAB-250
ukrainaУкраина
kostiantynivkaКонстантиновка
khersonХерсон

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