Атака ворогом міст Донеччини: розпочато розслідування щодо загибелі і поранення жителів Костянтинівки внаслідок ударів ФАБ-250

За фактом загибелі та поранення жителів Костянтинівки, прокуратурою розпочато слідчі дії стосовно 3 авіаударів з боку зс рф із використанням бомб "ФАБ-250".

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури

Деталі

Ворог скинув три авіабомби на Костянтинівку – розпочато розслідування за фактом загибелі одного та поранення двох містян

За даними слідчих:

21 лютого 2025 року, о 10:35, загарбники завдали три авіаудари по місту Костянтинівка на Донеччині. Наразі є попередня інформація, що ворог використав "ФАБ-250" з УМПК.

Засоби ураження поцілили по одному з районів населеного пункту. Внаслідок атаки 40-річний містянин від тяжких тілесних ушкоджень загинув на місці. Жінка та чоловік віком 63 і 64 роки отримали мінно-вибухові травми, осколкове поранення та контузію.