Атака ворогом міст Донеччини: розпочато розслідування щодо загибелі і поранення жителів Костянтинівки внаслідок ударів ФАБ-250
Київ • УНН
У Костянтинівці внаслідок трьох авіаударів РФ із використанням ФАБ-250 загинула одна людина, двоє поранені. Пошкоджено 9 приватних будинків, розпочато кримінальне провадження.
За фактом загибелі та поранення жителів Костянтинівки, прокуратурою розпочато слідчі дії стосовно 3 авіаударів з боку зс рф із використанням бомб "ФАБ-250".
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури
Деталі
Ворог скинув три авіабомби на Костянтинівку – розпочато розслідування за фактом загибелі одного та поранення двох містян
За даними слідчих:
21 лютого 2025 року, о 10:35, загарбники завдали три авіаудари по місту Костянтинівка на Донеччині. Наразі є попередня інформація, що ворог використав "ФАБ-250" з УМПК.
Засоби ураження поцілили по одному з районів населеного пункту. Внаслідок атаки 40-річний містянин від тяжких тілесних ушкоджень загинув на місці. Жінка та чоловік віком 63 і 64 роки отримали мінно-вибухові травми, осколкове поранення та контузію.
Вказується, що потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні. Також у Костянтинівці пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Російські війська атакували Херсон керованими авіабомбами, влучивши у 9-поверховий будинок. Постраждало 6 осіб, включаючи 2 дітей, рятувальники продовжують розбирати завали.
Окупаційні війська рф вдарили по Костянтинівці на Донеччині: 4 людини загинули, пошкоджено низку будівель20.02.25, 15:18 • 23954 перегляди