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Атака ворогом міст Донеччини: розпочато розслідування щодо загибелі і поранення жителів Костянтинівки внаслідок ударів ФАБ-250

Атака ворогом міст Донеччини: розпочато розслідування щодо загибелі і поранення жителів Костянтинівки внаслідок ударів ФАБ-250

Київ • УНН

 • 27026 перегляди

У Костянтинівці внаслідок трьох авіаударів РФ із використанням ФАБ-250 загинула одна людина, двоє поранені. Пошкоджено 9 приватних будинків, розпочато кримінальне провадження.

За фактом загибелі та поранення жителів Костянтинівки, прокуратурою розпочато слідчі дії стосовно 3 авіаударів з боку зс рф із використанням бомб "ФАБ-250".

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури

Деталі

Ворог скинув три авіабомби на Костянтинівку – розпочато розслідування за фактом загибелі одного та поранення двох містян 

- ідеться у дописі. 

За даними слідчих:

21 лютого 2025 року, о 10:35, загарбники завдали три авіаудари по місту Костянтинівка на Донеччині. Наразі є попередня інформація, що ворог використав "ФАБ-250" з УМПК.

Засоби ураження поцілили по одному з районів населеного пункту. Внаслідок атаки 40-річний містянин від тяжких тілесних ушкоджень загинув на місці. Жінка та чоловік віком 63 і 64 роки отримали мінно-вибухові травми, осколкове поранення та контузію.

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Вказується, що потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні. Також у Костянтинівці пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). 

Нагадаємо

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Окупаційні війська рф вдарили по Костянтинівці на Донеччині: 4 людини загинули, пошкоджено низку будівель20.02.25, 15:18 • 23954 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаКримінал та НП
fab-250FAB-250
ukrainaУкраїна
kostiantynivkaКостянтинівка
khersonХерсон

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