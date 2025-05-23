Атака российских дронов на Киевскую область: показали последствия
Киев • УНН
В Обуховском районе Киевской области семь частных домов получили повреждения в результате атаки российских беспилотников. Также повреждены гараж, авто и хозяйственные постройки, информация о пострадавших не поступала.
В результате атаки российских беспилотников на Киевскую область было повреждено 7 частных домов. Информация о пострадавших не поступала, сообщили в полиции Киевской области, пишет УНН.
Детали
Сегодня, рф в очередной раз атаковали столичный регион вражескими беспилотниками. По состоянию на 11:30 в Обуховском районе повреждены семь частных домов, гаражное помещение и четыре транспортных средства и хозяйственные постройки. В настоящее время информация о пострадавших в полицию не поступала
Правоохранители сообщили, что на местах происшествий работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники Киевской области и работники ГСЧС.
Призываем граждан, в случае объявления воздушной тревоги необходимо быть бдительными и направляться в укрытие!
Дополнение
Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в Запорожской области из-за атаки российских войск есть разрушения на молочной ферме. Ранены два человека.
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