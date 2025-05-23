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Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам
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11:31 • 238 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

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Атака російських дронів на Київщину: показали наслідки

Київ • УНН

 • 2420 перегляди

В Обухівському районі Київщини сім приватних будинків зазнали пошкоджень внаслідок атаки російських безпілотників. Також пошкоджено гараж, авто та господарські будівлі, інформація про постраждалих не надходила.

Атака російських дронів на Київщину: показали наслідки

Внаслідок атаки російських безпілотників на Київську область було пошкоджено 7 приватних будинків. Інформація про потерпілих не надходила, повідомили у поліції Київщини, пише УНН.

Деталі 

Сьогодні, рф вчергове атакували столичний регіон ворожими безпілотниками. Станом на 11:30 в Обухівському районі пошкоджено сім приватних будинків, гаражне приміщення, та чотири транспортні засоби та господарські будівлі. Наразі інформація про потерпілих до поліції не надходила

 - говориться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що на місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки Київщини та працівники ДСНС.

Закликаємо громадян, у разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати до укриття!

- нагадали в поліції.

Доповнення

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що у Запорізькій області через атаку російських військ є руйнування на молочній фермі. Поранено двох людей.

 Російські війська обстріляли Куп'янськ керованою авіабомбою, поранивши двох працівників комунального підприємства. Обидва чоловіки 60 років у важкому стані госпіталізовані. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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