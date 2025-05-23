Атака російських дронів на Київщину: показали наслідки
Київ • УНН
В Обухівському районі Київщини сім приватних будинків зазнали пошкоджень внаслідок атаки російських безпілотників. Також пошкоджено гараж, авто та господарські будівлі, інформація про постраждалих не надходила.
Внаслідок атаки російських безпілотників на Київську область було пошкоджено 7 приватних будинків. Інформація про потерпілих не надходила, повідомили у поліції Київщини, пише УНН.
Деталі
Сьогодні, рф вчергове атакували столичний регіон ворожими безпілотниками. Станом на 11:30 в Обухівському районі пошкоджено сім приватних будинків, гаражне приміщення, та чотири транспортні засоби та господарські будівлі. Наразі інформація про потерпілих до поліції не надходила
Правоохоронці повідомили, що на місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки Київщини та працівники ДСНС.
Закликаємо громадян, у разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати до укриття!
Доповнення
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