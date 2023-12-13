Атака рф в Одесской области: двое раненых, повреждено предприятие и автомобили
Киев • УНН
Двое гражданских лиц были ранены в Одесской области после атаки российских беспилотников, в результате которой было повреждено муниципальное авторемонтное предприятие и несколько транспортных средств, в частности три автомобиля были уничтожены огнем.
В результате ночной атаки российских войск на Одессу пострадали два человека, которые работали на коммунальном авторемонтном предприятии. Также обломки сбитых дронов "шахед" повредили ангар и машины, сообщили в Силах обороны юга, пишет УНН.
Детали
"Накануне вечерняя атака вражескими ударными дронами, выпущенными из временно оккупированного Крыма по Одесской области, была направлена по объектам гражданской инфраструктуры региона. Под прикрытием густого тумана, дроны заходили на удар, как из акватории Черного моря, так и с направления временно оккупированной Херсонщины
Силы ПВО уничтожили все 9 БпЛА типа "Shahed-131/136", один из которых упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.
2 гражданских сотрудников получили ранения, они госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, 3 - выгорели дотла
В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали.
Напомним
Известно о 53 пострадавших из-за ракетной атаки рф на Киев, из них шестеро детей. В больницы госпитализировали 18 человек. В результате падения обломков вражеских ракет в четырех районах Киева повреждены четыре многоквартирных, частных жилых дома, а также коммунальные сооружения.
Атака рф в Одесской области: двое раненых, повреждено предприятие и автомобили
Двое гражданских лиц были ранены в Одесской области после атаки российских беспилотников, в результате которой было повреждено муниципальное авторемонтное предприятие и несколько транспортных средств, в частности три автомобиля были уничтожены огнем.
НАТО будет будущим Украины, после ее победы в войне - Байден
Байден утверждает, что будущее Украины включает членство в НАТО, но после победы, выполнения определенных условий и подписания соглашения о вступлении в Альянс. Он отмечает единство и поддержку военных усилий Украины.
Армия рф пыталась атаковать объект критической инфраструктуры в Киеве- Ермак
Российские войска пытались нанести ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Киеве, в результате атаки были ранены 53 человека, в том числе шестеро детей, и повреждены здания.
"Ответ на все это будет": Зеленский отреагировал на ракетную атаку рф на Киев
Президент Украины Зеленский заявил, что все 10 российских баллистических ракет, выпущенных по Киеву, были сбиты, а всем пострадавшим оказана помощь. Зеленский подтвердил новые мощные договоренности по наращиванию мощностей для защиты.
россияне за сутки атаковали Запорожскую область 17 дронами
Российские войска атаковали 21 населенный пункт в Запорожской области, в результате чего никто не пострадал, но были повреждены жилые дома.
Удары по Киеву рф могла наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400 - Ермак
Российская армия, вероятно, использовала ракеты 48N6 из комплекса С400 для атаки на Киев, в результате чего были ранены 53 человека, в том числе шестеро детей, и нанесен значительный материальный ущерб.
Из-за ракетной атаки рф на Киев 53 пострадавших, в том числе 6 детей - КГВА
В результате ночного ракетного обстрела российскими войсками Киева были ранены 53 человека, в том числе шестеро детей, и нанесен материальный ущерб в нескольких районах города. Сообщений о погибших не поступало.
Армия рф ударила по Купянску, есть погибший и раненый
В результате российского обстрела Купянска Харьковской области один человек погиб, еще один получил ранения.
россияне за сутки выпустили по Херсонщине более 600 снарядов: шесть человек ранены
Более 600 снарядов было выпущено российскими войсками в Херсонской области, в результате чего шесть человек получили ранения и были обстреляны жилые кварталы и учебное заведение.
Атака рф на Киев: обломки ракет повредили линии электропередачи, 35 домов остались без света
Российский ракетный обстрел Днепровского района Киева оставил 35 домов без электричества; ремонтные бригады работают над восстановлением. В результате обстрела пострадали 53 человека, в том числе шестеро детей, 18 из них госпитализированы.