Атака рф в Одесской области: двое раненых, повреждено предприятие и автомобили

В результате ночной атаки российских войск на Одессу пострадали два человека, которые работали на коммунальном авторемонтном предприятии. Также обломки сбитых дронов "шахед" повредили ангар и машины, сообщили в Силах обороны юга, пишет УНН.

Детали

"Накануне вечерняя атака вражескими ударными дронами, выпущенными из временно оккупированного Крыма по Одесской области, была направлена по объектам гражданской инфраструктуры региона. Под прикрытием густого тумана, дроны заходили на удар, как из акватории Черного моря, так и с направления временно оккупированной Херсонщины - сообщили в Силах обороны юга.

Силы ПВО уничтожили все 9 БпЛА типа "Shahed-131/136", один из которых упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

2 гражданских сотрудников получили ранения, они госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, 3 - выгорели дотла - добавили в Силах обороны.

В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали.

Напомним

Известно о 53 пострадавших из-за ракетной атаки рф на Киев, из них шестеро детей. В больницы госпитализировали 18 человек. В результате падения обломков вражеских ракет в четырех районах Киева повреждены четыре многоквартирных, частных жилых дома, а также коммунальные сооружения.