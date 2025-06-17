Атака рф по Украине унесла жизни 15 человек, ранены 72, в Киеве продолжаются поиски

По Украине в результате ночной атаки рф известно об уже 15 погибших, 72 раненых и травмированных, в Киеве еще одного человека деблокировали из разрушенной российской ракетой многоэтажки, сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram, пишет УНН.

В общем количество жертв российской атаки по Украине возросло: в Киеве погибли 14 человек, 60 ранены; в Одессе - 1 человек погиб, 10 ранены; в Киевской и Черниговской областях - по 1 травмированному человеку - написал Клименко.

По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются.

Еще одного человека деблокировали спасатели ГСЧС из разрушенной российской ракетой многоэтажки в Киеве. (...) Мы получили информацию о по меньшей мере 5 пропавших без вести жителях дома. Они не выходят на связь с родными. Спасатели будут разбирать завалы, пока не убедимся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь - подчеркнул министр.

Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет