Атака рф по Україні забрала життя 15 людей, поранено 72, у Києві тривають пошуки

По Україні внаслідок нічної атаки рф відомо про вже 15 загиблих, 72 поранених і травмованих, у Києві ще одну людину деблокували зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки, повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram, пише УНН.

Загалом кількість жертв російської атаки по України зросла: у Києві загинуло 14 осіб, 60 поранено; в Одесі - 1 людина загинула, 10 поранено; у Київській та Чернігівській областях - по 1 травмованій особі - написав Клименко.

З його слів, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві. (...) Ми отримали інформацію про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними. Рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаємося, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу - наголосив міністр.

Атака рф на Київ: уже 55 постраждалих, про жертв точних даних немає