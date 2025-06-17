Атака рф по Україні забрала життя 15 людей, поранено 72, у Києві тривають пошуки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф по Україні вже 15 загиблих та 72 поранених. У Києві рятувальники деблокували ще одну людину з-під завалів, тривають пошуки зниклих безвісти.
По Україні внаслідок нічної атаки рф відомо про вже 15 загиблих, 72 поранених і травмованих, у Києві ще одну людину деблокували зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки, повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram, пише УНН.
Загалом кількість жертв російської атаки по України зросла: у Києві загинуло 14 осіб, 60 поранено; в Одесі - 1 людина загинула, 10 поранено; у Київській та Чернігівській областях - по 1 травмованій особі
З його слів, пошуково-рятувальні роботи тривають.
Ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві. (...) Ми отримали інформацію про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними. Рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаємося, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу
Атака рф на Київ: уже 55 постраждалих, про жертв точних даних немає17.06.25, 08:19 • 12392 перегляди