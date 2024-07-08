Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что под завалами здания детского медицинского учреждения, куда сегодня попали россияне, могут находиться люди. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы украинского правительства в Telegram.

Массированная ракетная атака россии. Враг запустил крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы". В Киеве россияне попали в здание детского медицинского учреждения. Под завалами могут быть люди. - написал Шмыгаль в Telegram.

Как указал премьер, также обломками российской ракеты повреждены офисный центр и жилые дома. Есть погибшие и раненые.

Кроме того, под вражеской атакой были Днепр, Краматорск, Славянск. В частности, в Кривом Роге попадание в здание промышленного предприятия.

Все службы работают на месте.

"Наши Силы ПВО сбили большинство ракет, чем спасли много человеческих жизней. Украина призывает партнеров предоставить больше современных систем, чтобы защитить мирные города от российского террора", - указал премьер.

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