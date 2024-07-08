В результате атаки рф количество пострадавших в разных районах столицы увеличилось до 66 человек, 44 из них госпитализировали. Среди погибших - врач Охматдета. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Количество пострадавших в разных районах столицы увеличилось до 66 человек. 44 из них госпитализировали в медучреждения города. Остальным - оказали помощь на месте. Подтверждена гибель двух взрослых в больнице Охматдет. Одна из них - врач медучреждения - сообщил Кличко.

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Также предварительно, два человека погибли в Днепровском районе в результате падения обломков на медицинский центр. Там также есть пострадавшие. Повреждено здание медучреждения. Экстренные службы работают на месте.

По его словам, продолжается разбор завалов и в детской больнице Охматдет. Город оказывает помощь и пострадавшим, и в ликвидации последствий массированной атаки.

"Мы также привлекаем социально ответственный бизнес для помощи и в обеспечении людей и спасателей водой, и в расселении киевлян, чьи дома пострадали. И в том, чтобы закрыть окна пленкой и фанерой в помещениях больницы Охматдет", - резюмировал Кличко.

Напомним

В результате повторной атаки россиян на столицу, которая состоялась сегодня днем, погибли по меньшей мере семь человек. Еще трое получили ранения.

россияне нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101.