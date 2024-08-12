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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Херсон: трое раненых, среди них 5-летний ребенок

Атака рф на Херсон: трое раненых, среди них 5-летний ребенок

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 18:34  •  6416 просмотра

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В результате вражеского обстрела жилых кварталов Днепровского района Херсона пострадали три человека, включая 5-летнюю девочку. Двое взрослых получили серьезные травмы, одной женщине ампутировали руку.

Несколько часов назад враг снова покрыл огнем жилые кварталы в Днепровском районе Херсона. В результате удара пострадали 3 человека, среди них - ребенок, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

По данным Херсонской ОВА, у 5-летней девочки острая реакция на стресс. Врачи ее дообследуют.

"35-летняя женщина получила взрывную травму и перелом руки. Еще одна 25-летняя пострадавшая - в тяжелом состоянии. У нее - ампутация руки. Пострадавшим оказывают необходимую помощь". - указано в сообщении.

Окупанти на Херсонщині атакували цивільне авто з дрона, є поранені12 августа 2024, 12:26 • 18504 просмотра

Ранее

Как сообщал УНН, председатель Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил об атаке российской армии на Херсон с временно оккупированного левобережья. В Днепровском районе города раздаются взрывы, жителей призывают перейти в более безопасные места.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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