Атака рф на Херсон: трое раненых, среди них 5-летний ребенок

Несколько часов назад враг снова покрыл огнем жилые кварталы в Днепровском районе Херсона. В результате удара пострадали 3 человека, среди них - ребенок, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

По данным Херсонской ОВА, у 5-летней девочки острая реакция на стресс. Врачи ее дообследуют.

"35-летняя женщина получила взрывную травму и перелом руки. Еще одна 25-летняя пострадавшая - в тяжелом состоянии. У нее - ампутация руки. Пострадавшим оказывают необходимую помощь". - указано в сообщении.

Окупанти на Херсонщині атакували цивільне авто з дрона, є поранені

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Как сообщал УНН, председатель Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил об атаке российской армии на Херсон с временно оккупированного левобережья. В Днепровском районе города раздаются взрывы, жителей призывают перейти в более безопасные места.