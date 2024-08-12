Оккупанты на Херсонщине атаковали гражданский автомобиль с дрона, есть раненые

В Белозерской громаде, что на Херсонщине, россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Детали

Транспортное средство двигалось по трассе, когда оккупационные войска сбросили на него взрывчатку с беспилотника.

"Пострадали два человека: 59-летний мужчина и 47-летняя женщина. Они получили взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Херсонська область під ворожим обстрілом: загинула 1 людина, ще 5 отримали поранення, серед яких є 1 дитина