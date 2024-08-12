Оккупанты на Херсонщине атаковали гражданский автомобиль с дрона, есть раненые
Киев • УНН
В Белозерской громаде Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на гражданский автомобиль. Пострадали два человека - 59-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые получили взрывные травмы и осколочные ранения.
В Белозерской громаде, что на Херсонщине, россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
Детали
Транспортное средство двигалось по трассе, когда оккупационные войска сбросили на него взрывчатку с беспилотника.
"Пострадали два человека: 59-летний мужчина и 47-летняя женщина. Они получили взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Херсонська область під ворожим обстрілом: загинула 1 людина, ще 5 отримали поранення, серед яких є 1 дитина12 мая 2024, 05:05 • 26738 просмотров