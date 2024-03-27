Атака рф на Харьков унесла жизнь человека, из 6 раненых двое в тяжелом состоянии - мэр

Удар российских войск по жилым домам в Харькове унес жизнь человека, ранил шесть человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, а также нанес ущерб Институту неотложной хирургии, сообщил мэр города Игорь Терехов в среду, пишет УНН.

Детали

"На данную минуту известно об одном погибшем. Еще шестеро ранены, двое в тяжелом состоянии", - указал Терехов в Telegram.

По его словам, сильно повреждены пятиэтажные дома, где жили люди. "Также пострадал институт неотложной хирургии", - указал он.

"Чем агрессор наносил удар по мирным жителям Харькова - сейчас устанавливается", - отметил Терехов.

россияне ударили по жилому микрорайону Харькова: есть погибшие и раненые - мэр