Атака рф на Харьков унесла жизнь человека, из 6 раненых двое в тяжелом состоянии - мэр

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  14861 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  74672 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  101333 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  129589 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  124159 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138199 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125577 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143429 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134800 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179854 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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21 марта 2024, 11:56  •  483894 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  437295 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

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20 марта 2024, 10:44  •  473574 просмотра

Атака рф на Харьков унесла жизнь человека, из 6 раненых двое в тяжелом состоянии - мэр

Российский ракетный удар по жилым домам в Харькове, Украина, убил одного человека и ранил шестерых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, а также нанес ущерб Институту неотложной хирургии.

Война •   •  8623 просмотра
Атака рф на Харьков унесла жизнь человека, из 6 раненых двое в тяжелом состоянии - мэр

Продавал в Instagram несуществующую одежду: киевлянина будут судить за мошенничество

23-летний киевлянин обманул 129 человек по всей Украине на сумму почти 85 000 гривен, продавая несуществующую женскую одежду в Instagram.

Киев •   •  9621 просмотра
Продавал в Instagram несуществующую одежду: киевлянина будут судить за мошенничество

"Украина сейчас единственная в мире почти ежедневно подвергается атакам баллистикой, Patriot должны быть здесь": Кулеба назвал три результата усиления ПВО

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украине срочно нужно больше систем противовоздушной обороны Patriot и подобных им, чтобы противостоять усиленным атакам баллистических ракет и беспилотников со стороны России, которые вызвали значительные разрушения и угрожают жизни людей.

Война •   •  9604 просмотра
"Украина сейчас единственная в мире почти ежедневно подвергается атакам баллистикой, Patriot должны быть здесь": Кулеба назвал три результата усиления ПВО

Армия рф обстреляла Херсон: ранения получил 80-летний горожанин

В Херсоне в результате российского обстрела был ранен 80-летний житель, а в Михайловке у 59-летнего мужчины диагностировали контузию из-за атаки российского беспилотника.

Война •   •  9664 просмотра
Армия рф обстреляла Херсон: ранения получил 80-летний горожанин

На фоне успешных атак украинских БПЛА в рф начали проверку подразделений росгвардии, которые охраняют НПЗ - "АТЕШ"

россия проводит внутренние проверки подразделений росгвардии, ответственных за охрану нефтеперерабатывающих заводов, после недавних успешных атак украинских беспилотников на стратегические объекты, когда около 80% беспилотников поразили свои цели и нанесли серьезный ущерб.

Война •   •  8906 просмотра
На фоне успешных атак украинских БПЛА в рф начали проверку подразделений росгвардии, которые охраняют НПЗ - "АТЕШ"

В белгороде прогремел взрыв возле здания мвс рф: вероятно, "прилет"

В здании министерства внутренних дел россии в белгороде (россия) произошел взрыв, в результате которого была повреждена бухгалтерия и пострадало неустановленное количество людей.

Война •   •  8737 просмотра
В белгороде прогремел взрыв возле здания мвс рф: вероятно, "прилет"

россияне ударили по жилому микрорайону Харькова: есть погибшие и раненые - мэр

россияне атаковали жилой квартал в Харькове, в результате чего есть погибшие и раненые, повреждены многоквартирные дома.

Общество •   •  9777 просмотра
россияне ударили по жилому микрорайону Харькова: есть погибшие и раненые - мэр

Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепр

Согласно предупреждению ВВС Украины, была обнаружена высокоскоростная цель, двигавшаяся в направлении Днепра.

Война •   •  9240 просмотра
Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепр

В ЕС отложили до вечера решение о продлении либерализации торговли с Украиной - СМИ

ЕС отложил решение о продлении либерализации торговли с Украиной до вечера после переговоров относительно возможных ограничений на импорт некоторых сельскохозяйственных продуктов.

Экономика •   •  11655 просмотра
В ЕС отложили до вечера решение о продлении либерализации торговли с Украиной - СМИ

На Авдеевском направлении удалось немного снизить динамику наступательных действий россиян - Жорин

россияне снизить динамику наступательных действий на Авдеевском направлении, но это не означает, что россияне прекратили попытки наступления.

Война •   •  9307 просмотра
На Авдеевском направлении удалось немного снизить динамику наступательных действий россиян - Жорин