россияне ударили по жилому микрорайону Харькова: есть погибшие и раненые - мэр

В результате вражеского удара по жилому микрорайону Харькова есть погибшие и раненые. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

Удар по жилому микрорайону Харькова в многоквартирные дома. Есть погибшие и раненые. - написал Терехов в соцсетях.

Как добавил глава ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. Тип вооружения устанавливается.

"Предварительно: есть пострадавшие. Повреждена гражданская жилая инфраструктура. Данные обновляются, службы осматривают места попаданий", - написал Синегубов.

Дополнение

По данным начальника Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергея Мельника "Марселя", предварительно, россияне атаковали город КАБом.

Предварительно, российские террористы в очередной раз применили КАБ. На этот раз для ударов по Шевченковскому району города - написал Мельник.

По его словам, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее УНН сообщал, что в Харькове были слышны взрывы.