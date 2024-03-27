россияне ударили по жилому микрорайону Харькова: есть погибшие и раненые - мэр

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Около 2 тыс. раз за сутки враг обстреливал Донецкую область. Обстрелы велись ствольной артиллерией, управляемыми авиабомбами и баллистическими ракетами.
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