Атака рф на Харьков: медики оказывают помощь 8 пострадавшим

В результате удара рф по центральной части Харькова, предварительно, известно о 8 пострадавших, их госпитализировали, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

На эту минуту медики оказывают помощь 8 пострадавшим, все госпитализированы, 4 человека - состояние среднее, 4 - в легком состоянии - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, оккупанты ударили по центральной части города Харьков. Есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта.

"Исключительно гражданская инфраструктура", - отметил глава ОВА.

Все службы работают на месте.

Напомним

российские войска в субботу вечером нанесли более шесть ударов по Харькову, в частности ударили по центру города.