Атака рф на Харьков: медики оказывают помощь 8 пострадавшим
Киев • УНН
В результате российской атаки на центр Харькова ранены 8 человек; повреждена гражданская инфраструктура.
В результате удара рф по центральной части Харькова, предварительно, известно о 8 пострадавших, их госпитализировали, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
На эту минуту медики оказывают помощь 8 пострадавшим, все госпитализированы, 4 человека - состояние среднее, 4 - в легком состоянии
По его словам, оккупанты ударили по центральной части города Харьков. Есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта.
"Исключительно гражданская инфраструктура", - отметил глава ОВА.
Все службы работают на месте.
Напомним
российские войска в субботу вечером нанесли более шесть ударов по Харькову, в частности ударили по центру города.
Атака рф на Харьков: медики оказывают помощь 8 пострадавшим
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