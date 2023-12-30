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Атака рф на Харьков: медики оказывают помощь 8 пострадавшим

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 18:03  •  25331 просмотра

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В результате российской атаки на центр Харькова ранены 8 человек; повреждена гражданская инфраструктура.

В результате удара рф по центральной части Харькова, предварительно, известно о 8 пострадавших, их госпитализировали, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

На эту минуту медики оказывают помощь 8 пострадавшим, все госпитализированы, 4 человека - состояние среднее, 4 - в легком состоянии

- написал Синегубов в Telegram.

По его словам, оккупанты ударили по центральной части города Харьков. Есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта. 

"Исключительно гражданская инфраструктура", - отметил глава ОВА. 

Все службы работают на месте.

Напомним 

российские войска в субботу вечером нанесли более шесть ударов по Харькову, в частности ударили по центру города.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Атака рф на Харків: медики надають допомогу 8 постраждалим
Russian attack on Kharkiv: medics treat 8 injured
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