Атака рф на Днепропетровщине 19 октября: в больнице умерла женщина

Киев • УНН

 • 1306 просмотра

69-летняя женщина, пострадавшая в результате российской атаки на Шахтерское 19 октября, умерла в больнице. За ее жизнь боролись медики, но, к сожалению, спасти не удалось.

Атака рф на Днепропетровщине 19 октября: в больнице умерла женщина

В Днепропетровской области скончалась женщина, пострадавшая в результате российской атаки на населенный пункт Шахтерское в ночь на 19 октября. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.

Детали

Имеем печальное известие. В больнице скончалась 69-летняя женщина, пострадавшая в результате атаки на Шахтерское в ночь на воскресенье. За жизнь потерпевшей боролись медики. Но, к сожалению… Соболезнования родным и близким

 - написал он.

Напомним

В ночь на 10 октября российские оккупанты атаковали дронами Шахтерскую общину на Днепропетровщине. Были поражены многоэтажки, где жили люди: сначала сообщалось о 10 пострадавших, затем эта цифра возросла до 11.

Также УНН сообщал, что в ночь на 21 октября россияне выпустили по Украине две баллистические ракеты, 4 ракеты С-300 и 98 дронов. Силы обороны обезвредили 58 беспилотников.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Днепропетровская область
Украина